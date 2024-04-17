استقرار أسعار الذهب بعد ارتفاعها لمستويات قياسية

استقرت أسعار الذهب، في التعاملات الفورية اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعها لمستويات قياسية الأسبوع الماضي، حيث عوض الطلب على الملاذات الآمنة الذي تغذيه المخاطر الجيوسياسية بالشرق الأوسط، تأثير الضغط الناتج عن ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وفي التعاملات الفورية اليوم، استقر سعر الذهب عند 2381.68 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2397.70 دولارًا.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في التعاملات الفورية 0.3% إلى 28.16 دولارًا للأوقية، وهبطت البلاتين 0.3% إلى 953.75 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1017.58 دولارًا.