جوائز تتجاوز المليوني ريال.. إعلان تفاصيل بطولة العالم للقدرة الدولية للهجن في العلا

تستعد محافظة العلا لاستضافة أول بطولة للعالم للقدرة الدولية للهجن، والتي ستنظمها الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للهجن.

ومن المقرر أن تقام البطولة في الرابع من مايو المقبل، وستتميز بمجموع جوائز تتجاوز المليوني ريال.

تم إطلاق فكرة بطولة العالم الدولية للقدرة للهجن في العام 2023، خلال الجمعية العمومية الثالثة للاتحاد الدولي للهجن، التي أقيمت في الطائف برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد.

وتتضمن بطولة العالم للقدرة الدولية سباقًا بطول 16 كيلومترًا، يتكون من مرحلتين، حيث تتكون كل مرحلة من 8 كيلومترات وتتخللها استراحة لمدة 30 دقيقة.

سيتأهل 20 متسابقًا من الرجال و15 من النساء من المرحلة الأولى إلى المرحلة النهائية، وسيتم احتساب النتائج النهائية استنادًا إلى أفضل توقيت زمني للمرحلتين. يُسمح بمشاركة الرجال والنساء على حد سواء، وسيتم حساب نتائج كل فئة بشكل منفصل.

وسيحصل الفائز بالمركز الأول في فئة الرجال على جائزة مالية قدرها 500 ألف ريال، وسيتم توزيع مبالغ أخرى على الفائزين العشرة في كل فئة.

كما ستمنح الاتحادات المشاركة 10 هجانين و5 هجانات، ويُسمح للهجانات غير الأعضاء في الاتحاد الدولي بالمشاركة تحت علم الاتحاد، ويُسمح لهم بحد أقصى بثلاثة هجانات من كلا الجنسين ويمكنهم استعارة الهجن.

وأشترط الاتحاد الدولي أن يكون عمر الهجان المشارك لا يقل عن 18 عامًا، ويجب تسجيل المطايا التي تحمل شرائح الاتحاد الدولي وفقًا للأعمار والفئات المحددة.