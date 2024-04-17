مطار الملك سلمان يعزز القطاع غير النفطي بـ27 مليار ريال سنويًا

الوئام – خاص

في الثامن والعشرين من نوفمبر 2022 أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي بالعاصمة الرياض الذي سيكون أحد أكبر المطارات في العالم والذي يأتي ضمن الاستراتيجية السعودية لتطوير قطاع النقل الجوي وتعزيز مكانة السعودية كوجهة سياحية عالمية فضلًا عن دعم النشاط التجاري والنقل الجوي بشكل عام.

تعزيز التحول الاقتصادي

ومن المتوقع أن يساهم المطار الجديد في دعم الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 27 مليار ريال سنوياً اعتبارًا من 2030، كما سيساهم في خلق 103 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ضمن جهود السعودية لتعزيز الاقتصاد غير النفطي وتنويع مصادر الدخل كما يهدف إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة.

مواكبة النمو في الطلب

وسيسهم مطار الملك سلمان في دعم خطط السعودية لتحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، وذلك من خلال مواكبة النمو المستمر في عدد سكان العاصمة الذي يستهدف الوصول إلى ما بين 15 و 20 مليون نسمة بحلول عام 2030، وهذا النمو يخلق طلبًا إضافيًا على مرافق السفر والنقل والشحن الجوي.

مشروعات طموحة وقطاع واعد

وسيكون مطار الملك سلمان واحدًا من أكبر المطارات عالميًا، حيث سيمتد على مساحة تقارب 57 كيلومتر مربع، وسيشمل الصالات الحالية تحت اسم صالات الملك خالد، و 6 مدارج طيران، بالإضافة إلى 12 كيلومتر مربع من المرافق المساندة، والأصول السكنية، والترفيهية، والمحال التجارية، والعديد من المرافق اللوجستية.

ويعتبر مشروع المطار الجديد أحد المشروعات الطموحة التي تطلقها السعودية في ظل الرؤية كما أن قطاع النقل والسفر والسياحة هو أحد القطاعات الواعدة التي تشهد نموًا يفوق التوقعات في السعودية.

زيادة عدد المسافرين

كما سيعمل على زيادة طاقته الاستيعابية للمسافرين من الداخل والخارج لتصل إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030، ومن المستهدف أن يصل عدد المسافرين إلى 185 مليون، ويتم تداول ما يصل إلى 3.5 مليون طن من البضائع بحلول عام 2050.

الاستدامة البيئية

ويضع مطار الملك سلمان الدولي الاستدامة في مقدمة أولوياته، حيث يهدف إلى الحصول على شهادة LEED البلاتينية للمشاريع البيئية، وسيعتمد على موارد الطاقة المتجددة.

وسيتم تنفيذ المرافق السكنية والترفيهية والتجارية بمعايير ابتكارية تحاكي الثقافة السعودية، مما سيوفر تجربة سفر فريدة بخدمات سلسة وفعالة للزوار والمسافرين.