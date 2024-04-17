واتساب يُضيف ميزة جديدة تُسهل تصنيف المحادثات

أطلقت شركة واتساب، التابعة لمجموعة “ميتا”، تحديثًا هامًا لجميع مستخدميها على الهواتف الذكية، يُقدم ميزة مبتكرة لتنظيم المحادثات بشكلٍ يُساهم في تعزيز كفاءة التواصل وسهولة الوصول إلى المعلومات المُرادّة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار سعي واتساب لتطوير تجربة المستخدم وتلبية احتياجاته المتطورة.

يُقدم التحديث الجديد 3 تبويبات جديدة في أعلى شاشة المحادثات الرئيسية، تُساهم في تنظيم المحادثات بشكلٍ يُسهل على المستخدمين العثور على ما يُريدونه بسرعة ويسر:

الكل: يُتيح عرض جميع المحادثات بترتيبها الزمني، بدءًا من أحدث الرسائل، مما يُتيح للمستخدمين مُتابعة آخر التطورات في جميع محادثاتهم.

غير مقروءة: يُخصص لعرض المحادثات التي تحتوي على رسائل غير مقروءة فقط، مما يُوفر على المستخدمين عناء البحث عن هذه الرسائل وسط قائمة المحادثات الرئيسية.

المجموعات: يُتيح عرض جميع المحادثات الجماعية في مكان واحد، لسهولة التواصل مع مختلف المجموعات التي ينضم إليها المستخدم.

تُقدم الميزة الجديدة فوائد جمة للمستخدمين، من أهمها:

وصول فوري إلى الرسائل المهمة: تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين العثور على الرسائل غير المقروءة بسرعة وكفاءة، دون الحاجة إلى التمرير عبر قائمة المحادثات الرئيسية، مما يُوفر عليهم الوقت والجهد.

تحسين تنظيم المحادثات: تُساعد الميزة في تنظيم المحادثات بشكلٍ أفضل، حيث يمكن للمستخدمين الآن فصل الرسائل غير المقروءة والمجموعات عن بقية المحادثات، مما يُسهل عليهم العثور على المعلومات المُرادّة ويُقلل من الفوضى في واجهة المستخدم.

تعزيز تجربة المستخدم: تُساهم الميزة الجديدة في تحسين تجربة المستخدم بشكلٍ عام، من خلال توفير بيئة أكثر تنظيماً وسهولة في الاستخدام، مما يُتيح للمستخدمين قضاء وقتٍ ممتعٍ أكثر على المنصة.