مؤشرات الأسهم السعودية ترتفع في بداية تعاملات الخميس

ارتفعت مؤشرات السوق السعودية في بداية تعاملات اليوم الخميس.

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي تاسي في بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.14% إلى مستوى 12,482.92 نقطة.

وكان السهم الأكثر ارتفاعا في السوق الرسمية هو شركة ثمار التنمية القابضة وذلك بعد أن أعلنت الشركة صباح اليوم تأسيس شركة جديدة تابعة لها لدعم أعمالها. وارتفعت اسهم 130 شركة وانخفضت أسهم 60 شركة في التعاملات الصباحية.

كما ارتفع سهم شركة مبكو، وتبوك الزراعية التي أعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم لتخطيط وتطوير مشروع بيوت محمية لإنتاج الخضروات والفاكهة.

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو”، بنسبة 0.18% إلى مستوى 26,448.33 نقطة، وارتفع عدد أسهم 8 شركات.

وسوق نمو، يتداول به 85 شركة مدرجة، بينما يبلغ عدد الشركات المقيدة في السوق الرئيسية 234 شركة.

كما تراجع أداء مؤشر المشتقات المالية بـ 1.98% وسوق الصكوك والسندات بـ 0.2%.