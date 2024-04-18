مسلسل مقتبس من رواية “مئة عام من العزلة” جديد نتفليكس

بمناسبة الذكرى العاشرة لوفاة الكاتب الكولومبي الحائز على جائزة نوبل غابرييل غارسيا ماركيز، أعلنت منصة نتفليكس عن عرض مسلسل مقتبس من روايته الشهيرة “مئة عام من العزلة”.

ويأتي هذا الإعلان بمثابة رحلة عبر الزمن لعائلة بوينديا الأسطورية، حيث ستُجسّد أحداث الرواية على الشاشة الصغيرة لأول مرة، بعد مرور أكثر من خمسة عقود على نشرها.

حبٌ مستحيل ولعنةٌ تُلاحق عائلة بوينديا

يُقدم المسلسل حكاية عائلة بوينديا على مدار سبعة أجيال، في قرية ماكوندو الأسطورية. وتدور أحداثه حول صراعات العائلة مع الحب المستحيل، والأحداث التاريخية، واللعنة التي تُلاحقهم.

مزيجٌ من الخيال والواقع

تُعدّ رواية “مئة عام من العزلة” من أشهر أعمال غارسيا ماركيز، حيث تمزج بين الواقع والخيال بطريقةٍ سحرية. ونُشرت الرواية لأول مرة عام 1967، وبيعت منها أكثر من 50 مليون نسخة حول العالم، وترجمت إلى 46 لغة.

إنتاجٌ ضخم وطاقمٌ مميز

يُعدّ مسلسل “مئة عام من العزلة” أحد أكثر المشاريع السمعية والبصرية طموحاً في تاريخ أميركا اللاتينية. وقد حظي بمباركة ورثة حقوق غارسيا ماركيز، وتولّى إخراجه كل من الكولومبية لورا مورا الحائزة على جائزة “الصدفة الذهبية” في مهرجان سان سيباستيان السينمائي عام 2022، والأرجنتيني أليكس غارسيا لوبيز. وشارك في تنفيذه نخبة من أفضل الفنانين والفنيين من كولومبيا وبلدان أخرى، وصوّر بالكامل في كولومبيا باللغة الإسبانية.

إرثٌ ثقافيٌّ خالِد

يُمثل مسلسل “مئة عام من العزلة” تكريماً لغارسيا ماركيز، أحد أهم روّاد الواقعية السحرية في أميركا اللاتينية. ويُتيح للمشاهدين فرصةً فريدةً للتعرّف على روايته الخالدة، وعيش أحداثها بكل تفاصيلها على الشاشة.

موعد العرض غير محدد

لم تُحدّد نتفليكس موعداً محدداً لعرض المسلسل حتى الآن.