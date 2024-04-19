“اليويفا” يعاقب برشلونة بسبب العنصرية وإتلاف مقاعد ملعب باريس سان جيرمان

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” غرامة قدرها 25 ألف يورو على برشلونة، وذلك بعد خروج الفريق أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وفرض الـ”يويفا”، الغرامة بسبب أداء بعض جماهيره التحية النازية وإيماءات القرود خلال مواجهة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال على ملعب حديقة الأمراء في 10 أبريل الماضي.

كما أمر برشلونة بتعويض النادي الفرنسي عن الأضرار التي ألحقها مشجعوه بمقاعد ملعب “حديقة الأمراء” ودفع غرامات إضافية يبلغ مجموعها سبعة آلاف يورو.

وكان نادي برشلونة ودع مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة في مباراة الإياب أمام باريس سان جيرمان بأربعة أهداف لهدف في المواجهة التي أقيمت في دور ربع النهائي من المسابقة القارية.