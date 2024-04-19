“الصحة” توفر لقاح الفيروس التنفسي المخلي

أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، عن بدء توفير لقاح الفيروس التنفسي المخلوي RSV في السعودية لجميع الذين تصل أعمارهم 60 عامًا أو أكثر.

ودعا “عسيري”، إلى ضرورة التواصل مع طبيب الأسرة في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح الذي أصبح متوافرًا في السعودية.

وأكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، أن الفيروس يُعد سببًا مهمًا لالتهابات الجهاز التنفسي و يزيد احتمالات الجلطات القلبية بشكل ملحوظ.

وكان “عسيري” قال في وقت سابق إن “السعودية ستكون خامس دولة في إدراج واستخدام لقاح الفيروس التنفسي المخلوي RSV لمن بلغ ٦٥ سنة وأكبر و يليه إجازة لقاح آخر مصمم لحماية الأطفال في أول ٦ أشهر من الحياة”.