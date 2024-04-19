إعلاميون وفنانون لـ”الوئام”: الرياض أهم عاصمة للفن والثقافة بالعالم العربي

جمع مهرجان الخليج السينمائي في نسخته الرابعة أبرز النجوم الصاعدين في عالم صناعة السينما في المنطقة هذا الأسبوع، وذلك على مدى 5 أيّام في العاصمة الرياض.

وشهد المهرجان العديد من الندوات وورش العمل التي تناولت مختلف جوانب صناعة الأفلام، من كتابة السيناريو والإخراج إلى التمثيل والتصوير السينمائي.

كما تم عرض مجموعة من الأفلام القصيرة والطويلة من مختلف دول الخليج، والتي عكست تنوع المواهب والإبداع في المنطقة.

عرس خليجي جمع الأهل

وقالت الممثلة البحرينية شيماء سبت إن مهرجان الخليج عبارة عن: “عرس خليجي جمع الأهل من كل مكان في الخليج جمعنا بيت واحد وهو المملكة العربية السعودية”.

وأضافت في تصريحات لـ”الوئام”، أن صناع الإبداع والفنانين يستبشرون خيرا دائما كلما نظم مهرجان في السعودية.

وعن النسخة الرابعة، أوضحت: “شاهدنا في هذه النسخة أعمالا احترافية منافسة وقوية جدا، ونفتخر بشبابنا وبناتنا المبدعين،أقول لهم أنتم المستقبل الجميل وكلنا نكمل بعض”.

ينعكس إيجابا على صناعة السينما

وقال الإعلامي السعودي علي العليان، إن مهرجان الخليج السينمائي مهم للأفلام الخليجية، مشيدا بالتنظيم رائع واللجنة المميزة.

وأضاف لـ”الوئام”: “أتمنى أن يكون كل سنة بدلاً من سنتين، لأنه ينعكس إيجابا على صناعة السينما في الخليج والمملكة”.

ووجه الشكر لهيئة الأفلام وهيئة الثقافة على الدعم غير المسبوق للمنتجين.

نحتاج إلى أعمال تناسب ثقافتنا

في السياق، عبر الإعلامي السعودي خالد مدخلي عن سعادته بحضور مهرجان الخليج السينمائي بعد توقف دام 8 سنوات.

وقال لـ”الوئام”: “الرياض تعتبر أهم عاصمة للفن والثقافة بالعالم العربي وهي جديرة بأن تستضيف مهرجان سينمائي ضخم كمهرجان الخليج”.

وأضاف: “الحركة السينمائية الخليجية مرت بفترات ما زالت خجولة، والدورة الرابع في الرياض نتمنى أن تخرج بضخ جديد في دماء الفنانين الخليجيين ويتحفونا بأعمال تناسب ثقافتنا وتراثنا والجوائز محفزة وملهمة لكل المبدعين”.