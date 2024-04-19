“سي إن إن”: صور الأقمار الصناعية تُظهر عدم تعرض القاعدة الجوية بأصفهان لأضرار كبيرة

أظهرت صور الأقمار الصناعية عدم تعرض القاعدة الجوية في أصفهان لأضرار كبيرة بعد استهداف إسرائيل منظومة رادار للدفاع الجوي مكلفة بحماية منشأة نظنز في أصفهان.

وقالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية: “بيّنت الصور أن طائرات “توماك” التي كانت فيها سابقاً غير موجودة حالياً”.

وأضافت: “الصور التي حصلنا عليها تظهر أن لا أضرار في القاعدة العسكرية بأصفهان”.

وشنت إسرائيل، فجر الجمعة، هجوماً جوياً على الأراضي الإيرانية، حيث استهداف صواريخ إسرائيلية وطائرات مسيرة موقعاً في أصفهان وسط إيران، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات فى كل من سوريا والعراق.

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان إن الطائرات المسيرة التي تقول مصادر إن إسرائيل أطلقتها على مدينة أصفهان لم تسبب خسائر مادية أو بشرية.