الأخضر تحت 23 عامًا يكتسح تايلاند بخماسية في كأس آسيا

حقق المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، الفوز على نظيره تايلاند بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا والمؤهل لأولمبياد باريس.

المنتخب السعودي واجه نظيره تايلاند على استاد خليفة الدولي في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وافتتح أيمن يحيى التسجيل، بأحرزه الهدف الأول في شباك تايلاند في الدقيقة 4، وأضاف أحمد الغامدي الهدف الثاني للأخضر في الدقيقة 45+1.

بينما نجح عبد الله الرديف في تسجيل ثلاث أهداف له في المباراة، “هاتريك” في الدقائق 45+7، 49، 73.

ويتواجد منتخبي السعودية وتايلاند في المجموعة الثالثة بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، بجوار كلا من طاجيكستان والعراق.

وبهذا فقد حصد المنتخب السعودي تحت 23 عامًا ثلاث نقاط جديدة، ليصبح رصيده 6 نقاط متصدرًا المجموعة الثالثة.

جدير بالذكر أن الأخضر تحت 23 عامًا، فاز على طاجيكستان في الجولة الأولى بأربعة أهداف مقابل هدفين.