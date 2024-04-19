الحزم يُعلن التعاقد مع مدرب جديد لنهاية الموسم

أعلن نادي الحزم، عن التعاقد مع مدرب جديد ليقود الفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية الموسم.

ونشر الحزم عبر الحساب الرسمي للنادي عبر منصة “أكس” التالي “تعاقدت إدارة نادي الهلال مع المدرب الوطني صالح المحمدي، ومساعده المدرب الوطني محمد مسعد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم”.

ويستعد فريق الحزم لمواجهة نظيره الاتحاد غدًا السبت، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري السعودي.

ويتذيل الحزم جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 16 نقطة في رصيده، حصيلة 27 مباراة، حيث فاز في مباراتين فقط، وتعادل في 10 مواجهات، بينما تعرض للهزيمة في 15 لقاء.

جدير بالذكر أن الاتحاد يتواجد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري، ولديه 47 نقطة في رصيده، حيث فاز النمور في 14 مباراة، وتعادل في 5 مواجهات، وخسر في 8 لقاءات.