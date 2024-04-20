منتدى المحميات الطبيعية “حِمى”.. خطوة سعودية مهمة نحو مستقبل مستدام

برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ينطلق غداً في العاصمة الرياض فعاليات منتدى “حِمى” الأول للمحميات الطبيعية، وذلك على مدى أربعة أيام في الفترة من 21 إلى 24 أبريل 2024.

يُعدّ منتدى “حِمى” الأول للمحميات الطبيعية خطوة هامة نحو مستقبل مستدام. ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية بحماية المحميات الطبيعية، وتطوير برامج وخطط فعّالة لحماية البيئة والحياة الفطرية.

مشاركة محلية ودولية هائلة

يُعدّ منتدى “حِمى” الأول من نوعه في المنطقة، ويُشكل منصة هامة لتبادل الخبرات والمعارف بين الخبراء والعلماء والممارسين المحليين والدوليين في مجال المحميات الطبيعية. ويشارك في المنتدى مسؤولون وممثلون عن المحميات الطبيعية المحلية والدولية، والمؤسسات التعليمية، والمشاريع الكبرى، والشركات، والقطاع غير الربحي.

برنامج حافل بالفعاليات:

يتضمن جدول أعمال المنتدى برنامجًا حافلاً بالعديد من المشاركات والمحاضرات التي يقدمها أهم الخبراء والعلماء والممارسين في مجال المحميات الطبيعية في العالم. ويهدف المنتدى إلى:

زيادة الوعي بأهمية المحميات الطبيعية ودورها في حماية البيئة والحياة الفطرية.

تبادل الخبرات والمعارف بين المتخصصين في مجال المحميات الطبيعية على المستويين المحلي والدولي.

مناقشة التحديات التي تواجه المحميات الطبيعية والحلول المقترحة لها.

تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية بحماية المحميات الطبيعية.

الترويج للسياحة البيئية في المحميات الطبيعية.

السعودية رائدة في حماية البيئة

تأتي تنظيم المملكة العربية السعودية لمنتدى “حِمى” الأول للمحميات الطبيعية تأكيدًا على التزامها بحماية البيئة والحياة الفطرية. فقد أعلنت المملكة عن مبادرة “السعودية الخضراء” الطموحة، والتي تهدف إلى حماية 30٪ من مساحة المملكة البرية والبحرية بحلول عام 2030. كما تعمل المملكة على تطوير منظومة وطنية للمناطق المحمية، بما يتماشى مع اتفاقية التنوع الأحيائي التابعة للأمم المتحدة.