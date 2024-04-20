الشباب يقترب من ضم لاعب السد القطري

كشفت تقارير صحفية، عن اقترب نادي الشباب من ضم لاعب السد القطري خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت صحيفة الرياضية بأن الشباب اقترب من ضم الجزائري بغداد بونجاح، لصفوفه لدعم الفريق خلال الموسم المقبل.

وأوضحت الرياضية بأن الشباب قدم عرض للاعب الجزائري من أجل ضمه لمدة عامين مقابل ستة ملايين يورو عن كل موسم.

وأكدت الصحيفة بأنه ينتظر موافقة الطرفين وتوقيع العقود، وبأن اللاعب الجزائري لديه الرغبة باللعب في دوري روشن السعودي.

وخاض بونجاح 24 مباراة مع نادي السد خلال الموسم الحالي، وسجل الجزائري خلالهم 14 هدف، وصنع أربعة، وسينتهي عقده مع النادي القطري في شهر يونيو القادم.

جدير بالذكر أن الشباب يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 35 نقطة في رصيده، جمعهم من خوضه 28 مباراة، حيث فاز الليوث في 9 مواجهات، وتعادل في 8 مباريات، بينما تعرض للهزيمة في 11 لقاء.