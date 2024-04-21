198 يوماً من العدوان ترفع أعداد شهداء غزة لـ34 ألفاً

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع لليوم الـ 198 على التوالي إلى 34 ألفا و97 شهيدًا، و76 ألفا و980 مصابًا منذ السابع منذ اندلا الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 48 شهيدًا و79 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وفي خان يونس، عثرت طواقم الإنقاذ والإسعاف الفلسطيني، على مقبرتين جماعيتين يعتقد بأنهما تضمان جثامين أكثر من 700 شهيدًا، وانتشلت جثامين عشرات الشهداء اليوم.