مطارات السعودية تُسجل 12.50 مليون مسافر خلال رمضان وعيد الفطر

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تحقيق إنجازات استثنائية لقطاع الطيران في المملكة خلال شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر المبارك لعام 1445هـ، تحت شعار “خدمتكم شرف”.

وشهدت المطارات السعودية حركة نشطة وتوافدًا كبيرًا من المسافرين خلال هذه الفترة، حيث تجاوز عدد المسافرين من وإلى المملكة 12.5 مليون مسافر محلي ودولي، بزيادة 18% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتوزع المسافرون على جميع مطارات المملكة، حيث تم تنفيذ أكثر من 86 ألف رحلة (مجدولة وعارضة محلية ودولية) عبر 100 ناقل جوي.

وتصدّر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة قائمة أكثر المطارات ازدحامًا، حيث استقبل أكثر من 5.38 مليون مسافر، تلاه مطار الملك خالد الدولي بالرياض بـ 3.23 مليون مسافر، بينما استقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة قرابة 1.04 مليون مسافر.

وأرجع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج هذا النجاح إلى الدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع الطيران من القيادة الرشيدة، واهتمامها بتطويره كمحرك رئيس للاقتصاد الوطني.

وأكد أن هذا الإنجاز يعكس حرص السعودية على تحقيق رؤية 2030، وتطوير منظومة النقل الجوي، وتعزيز مكانتها العالمية كمركز رائد للطيران.

كما أعرب عن شكره لجميع شركاء النجاح، بما في ذلك وزارات النقل والخدمات اللوجستية، والداخلية، والحج والعمرة، والسياحة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وشركة مطارات القابضة، والناقلات الجوية الوطنية، وشركات الخدمات الأرضية، والشركات المشغلة للمطارات.

وأكد أن الاستعدادات المبكرة من جميع الجهات أسهمت بشكل فاعل في رفع الكفاءة التشغيلية في جميع المطارات، وتقديم خدمات استثنائية للمسافرين.

وتؤكد هذه تؤكد على مكانة المملكة الرائدة في مجال الطيران، وتُظهر التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمسافرين، وتُساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.