موعد وصول بعثة العين إلى الرياض استعدادًا لمواجهة الهلال

تحدد موعد وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين إلى الرياض، استعدادًا لمواجهة الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره العين، على ملعب المملكة أرينا، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والمحدد له يوم الثلاثاء القادم.

ونشر العين عبر حسابه الرسمي بمنصة “أكس” بأن بعثة الفريق الأول لكرة القدم، ستصل إلى الرياض غدًا الإثنين، على متن طائرة خاصة.

وسيخوض العين مرانه بعد وصوله على ملعب المملكة أرينا، في تمام 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي بعد بضعة ساعات من وصول البعثة.

وتعرض الهلال لهزيمة ثقيلة أمام العين بنتيجة 4/2، في المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي، في الإمارات، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

جدير بالذكر أن سلسلة الانتصارات المتتالية التي حققها نادي الهلال، خلال الفترة الماضية، توقفت عند هزيمته من العين، حيث حقق الزعيم أعلى سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم، والتي وصلت إلى 34 انتصارًا متتاليًا.