الفيضانات تضرب جوانجدونج جنوبي الصين والسلطات تعيد توطين السكان

ضربت فيضانات عارمة قوانغدونغ في جنوبي الصين، ما دفع السلطات المحلية في المقاطعة إلى إعادة توطين عددًا من السكان، للحفاظ على حياتهم من الفيضانات التي غمرت المقاطعة.

وأشارت مديرية الموارد المائية في المقاطعة، إلى أن إجمالي 38 محطة هيدرولوجية على 24 نهرًا في المقاطعة أبلغت عن تجاوز مستويات المياه فيها عتبة الإنذار.

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وأطلقت لجنة الحد من الكوارث في مقاطعة قوانغدونغ استجابة طارئة من المستوى الرابع للتعامل مع الفيضانات التي اجتاحت مدينتي شاوقوان وتشينغيوان بقوانغدونغ.

وأكد مسؤولون محليون إن إجمالي 652 شخصاً قد نُقلوا وأُعيد توطينهم بشكل مناسب في بلدة لونغقوي في مدينة شاوقوان.