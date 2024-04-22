ارتفاع الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات الأسبوع

بدأت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء حيث ارتفع مؤشر “ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.3% بمستهل التعاملات، مع تداول غالبية القطاعات في المنطقة الخضراء.

وقادت أسهم التجزئة المكاسب، مع ارتفاعها بنسبة 1.3%، في حين تراجعت أسهم السيارات بنسبة 1.5%، كما صعد مؤشر “فوتسي 100” بنسبة 1.1%، في حين ارتفع “كاك 40″ الفرنسي بواقع 0.5%، و”داكس” الألماني بمقدار 0.7%.

فيما العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، مساء أمس الأحد، مع تطلع “وول ستريت” لاستعادة الزخم بعد موجة بيعية قوية لأسهم شركات التكنولوجيا.