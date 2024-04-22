دراسة: تقنية تشعيع البلازما تُحدث طفرة في علاج كسور العظام

كشفت دراسة أجراها علماء من اليابان، عن تقنية جديدة لشفاء العظام المكسورة تعزز أيضًا قوة العظام بأكثر من ثلاثة أضعاف، ولا تكتفي بتسريع عملية التعافي.

وأثبت الباحثون في جامعة أوساكا ميتروبوليتان فعالية تقنية تشعيع البلازما بإجراء العديد من التجارب على الفئرن، فمن خلال تسخير بلازما الضغط الجوي غير الحراري، سعى الفريق إلى معالجة فترات الشفاء الطويلة المرتبطة بالكسور المعقدة التي غالبًا ما تتطلب إجراء عملية جراحية وفترات تثبيت طويلة.

ولاحظ الباحثون أن تشعيع البلازما ساهم بشكل كبير في تسريع الشفاء في مجموعة من الفئران تعاني من كسور غير ملتحمة.

وكشف التحليل المختبري للخلايا المعرضة لإشعاع البلازما لفترات تتراوح بين 5 إلى 15 ثانية عن نشاط متزايد لبروتين يدل على تمايز الخلايا العظمية

وتعد هذه النتائج تقدمًا كبيرًا في طب العظام، وتوفر الأمل لملايين الأفراد الذين يعانون من الكسور المعقدة حول العالم.