ساديو ماني يفوز بجائزة أفضل هدف في الجولة 28 بدوري روشن

حصد ساديو ماني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على جائزة أفضل هدف في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري السعودي.

ونجح النصر في الفوز على الفيحاء بثلاث أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت الجمعة الماضية، في دوري روشن للمحترفين.

وسجل ساديو ماني هدفين في المباراة، فيما أحرز عبد الإله العمري هدفًا، ليفوز العالمي على الفيحاء بثلاثية.

ونشر الحساب الرسمي لدوري روشن عبر منصة “أكس”: “ساديو ماني الفائز بهدف الجولة الـ 28”.

ويستعد النصر لمواجهة الخليج، في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت القادم، بالجولة التاسعة والعشرين بدوري روشن السعودي.

جدير بالذكر أن النصر يتواجد في الوصافة برصيد 65 نقطة، أي بفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر، وفاز العالمي في 21 مباراة، بينما تعادل في مباراتين، وسقط في فخ الهزيمة 4 مرات.