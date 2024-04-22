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    DAYS
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    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

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  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

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  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

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  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
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    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

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    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

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    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
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22 أبريل 2024

أول تعليق من رئيس برشلونة على إعادة مباراة الريال

رياضة
أول تعليق من رئيس برشلونة على إعادة مباراة الريال ريال مدريد وبرشلونة

تحدث خوان لابورتا، رئيس نادى برشلونة الإسباني، عن الأخطاء التحكيمية التى ظهرت فى مباراة الريال التى شهدت فوز الملكى بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني للموسم الحالي 2023-24، في ظل الصراع بين الفريقين على التتويج بلقب الليجا خلال الموسم الحالي.

ويتواجد فريق ريال مدريد فى صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 81 نقطة جمعها من الفوز في 25 مباراة والتعادل في 6 وخسارة لقاء وحيد وتسجيل 70 هدفًا وتلقي 36، بينما يحل فريق برشلونة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة جمعها من الفوز في 21 مباراة والتعادل في 7 وخسارة 4 مواجهات وتسجيل 64 هدفًا وتلقي 37.

ونشرت صحيفة “آس” الإسبانية تصريحات لابورتا والتي عبر فيها عن غضبه قائلا،  “بصفتي رئيسًا لنادي برشلونة، فأريد أن أنقل الغضب الكبير من سوء استخدام تقنية الفيديو في مباراة الأمس، لم أكن أبدًا مدافعًا عن تقنية الفيديو، لكن ما أؤيده، هو أننا بالنظر لاستخدامنا تلك التقنية، يجب أن نقلل من الأخطاء، حتى لا يتم اتخاذ قرارات غير عادلة “.

وأضاف لابورتا، “لا أريد أن أعكس انزعاج جماهير برشلونة بسبب الإدارة التحكيمية للمباراة فقط، ولكن التأكيد على أن قرارات التحكيم تتسبب لنا في العديد من البلبلة، نعم هناك معايير متناقضة تختلف باختلاف الأطراف والفرق وهذا أمر سئ، نحن نتفهم صعوبة عمل الحكم، ولهذا السبب بالتحديد هناك أدوات مثل الفار، يجب عليهم المساعدة في الحصول على منافسة أكثر عدالة وليس العكس “.

وتابع رئيس برشلونة، ” بالأمس كانت هناك العديد من المسرحيات المثيرة للجدل، ولكن الهدف الذي سجله لامين يامال كان المسرحية الأساسية، خاصة وأنه كان من الممكن أن يغيّر النتيجة النهائية، هذا الهدف سيجعلنا نطلب كنادي برشلونة من إدارة الاتحاد الإسباني واللجنة الفنية للحكام، تزويدنا بجميع الصور والتسجيلات الصوتية التي تم مداولتها، وإذا أدرك النادي حدوث خطأ في تقييم الهدف، والتأكد أن الهدف قانوني سنذهب إلى أبعد نقطة، ولا نستبعد طلب إعادة المباراة كما حدث من قبل في مناسبات عديدة مثلها”.

أشار لابورتا: ” نختلف أيضًا مع العديد من القرارات التي اتخذها حكم المباراة خلال المباراة، فقد تم تجاهل العديد من المخالفات لفريقنا، موقف برشلونة هذا هو إجراء مفروض علينا بسبب الوضع الذي نعيش فيه والتصرفات في الملعب التي تضررنا بسببها، والبعض الآخر استفاد على حساب فريقنا، وهذا ما يظهر الفارق في النقاط بيننا وبين الفريق المنافس في الدوري الإسباني”.

 

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