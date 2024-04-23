“سعود الطبية” تجري جراحة رائدة في عين مريض يعاني من كسر بالمحجر السفلي

حقق فريق طبي متخصص بقسم جراحة الوجه والفكين في مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، إنجازًا طبيًا هامًا في مجال الجراحة الترميمية، وذلك بإجراء زراعة PEEK لمريض مصاب بكسر في محجر العين السفلي.

وأوضحت المدينة أن المريض في العقد الثالث من العمر كان قد تعرض لحادث مروري في 2022، نتج عنه عدة كسور في عظام الوجه ومحجر العين اليسرى، جرى علاجه وتثبيته بواسطة صفائح معدنية.

وتمثلت هذه العملية في زراعة قطعة من مادة PEEK، وهي مادة حيوية ملائمة تمامًا لجسم المريض، مصنوعة من مادة الإيثير كيتون المتعددة، ولضمان دقة العملية ونجاحها، تم تصميم قطعة PEEK خصيصًا للمريض بشكل ثلاثي الأبعاد، وذلك بعد تخطيط جراحي افتراضي دقيق.

تكللت العملية بالنجاح، وتم إزالة الصفائح المعدنية التي كانت تُسبب للمريض المعاناة، وبفضل زراعة PEEK، استعاد المريض وظائف عينه بشكل طبيعي، وتحسن مظهره الوظيفي بشكل ملحوظ.

تُعدّ هذه الحالة من الحالات النوعية في مدينة الملك سعود الطبية، حيث تُظهر إمكانياتها الرائدة في مجال الجراحة الترميمية باستخدام أحدث التقنيات.

وتُؤكد هذه الإنجازات على التزام مدينة الملك سعود الطبية بتقديم أفضل رعاية صحية للمرضى، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة في المملكة العربية السعودية.