“تاسي” يخسر أكثر من 24 نقطة مع تداولات تخطت 8 مليارات ريال

تباين أداء مؤشرات الأسهم السعودية بإغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسية، بينما ارتفع مؤشر نمو.

وأغلق مؤشر السوق الرئيسية “تاسي” بتراجع 0.2% بواقع 24.5 نقطة، عند مستوى نحو 12.5 ألف نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات أكثر من 8.4 مليار ريال قيمة التداولات، وبكمية 409.7 مليون سهم عدد الأسهم المتداولة.

وانخفضت أسهم 157 شركة، من الشركات المتداولة في السوق الرئيسية، وأبرزها مجموعة فتيحي، مجموعة أم بي سي، فيما ارتفت أسهم 71 سهمًا بينها المتحدة للتأمين، عذيب للاتصالات.

أما مؤشر السوق الموازية نمو، فارتفع لدى الإغلاق بنسبة 0.36% مع ارتفاع أسم 24 شركة.