مدرب العين يشيد بالهلال بعد الخروج الآسيوي

قال هيرنان كريسبو، مدرب نادي العين الإماراتي، إن سر تفوق فريقه على الهلال السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا يكمن في احترام شعار الفريق واحترام المنافس.

وخسر العين في الرياض إياباً 2-1، لكن الفوز 4-2 في مباراة الذهاب كان كافياً لتأهل زعيم الأندية الإماراتية إلى النهائي .

وقال كريسبو “شكراً لنادي الزعامة ورئاسة النادي ولاعبي الزعيم وكل العاملين والمنتمين لهذا الكيان وأنا فخور بتواجدي في هذا النادي الكبير “.

واعتبر أن فريقه واجه خصماً لعب بأداء رائع وهجوم جيد، مضيفاً “نحن نحترم أنفسنا ونحترم الخصم الذي يعد الفريق الرائد في دولته وأيضاً في البطولة”.

وعن أداء الحكم الكويتي أحمد العلي، أجاب ” لا أفضل الحديث عن التحكيم وبالنسبة لي المواجهة لم تكن سهلة للفريقين وكذلك حكام المباراة”.

وأضاف: “كلمة السر في تأهلنا تكمن في احترامنا للشعار الذي نرتديه واحترامنا للمنافس، ومن يشاهد المباراتين سيجزم بأن العين استحق التأهل لنهائي دوري الأبطال”.

وعن التأهل على حساب النصر والهلال السعوديين، قال كريسبو “واجهت الهلال والنصر ولا أفضل الحديث عن أي المواجهتين كانت أقوى، لأنني دائماً أعتمد سياسة التركيز على فريقي، ولكن المواجهتين كانتا استثنائيتين لأننا لعبنا في أجواء جماهيرية رائعة”.