تركي الحمد يتلقى العلاج في أحد مستشفيات برلين

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  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
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    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

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    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

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    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

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فريق التحرير

24 أبريل 2024

تركي الحمد يتلقى العلاج في أحد مستشفيات برلين

محليات
تركي الحمد يتلقى العلاج في أحد مستشفيات برلين

يرقد الكاتب والمفكر السعودي الدكتور تركي الحمد في أحد مستشفيات مدينة برلين لتلقي العلاج.

وأظهرت بعض الصور التي نشرها أحد أصدقائه مؤخراً أثر المرض عليه، إذا بدا وكأنه خسر الكثير من وزنه.

وكانت شائعات قد انتشرت عن وفاة الحمد قبل أشهر، وهو ما نفاها حينها بقوله في تصريحات تلفزيونية “أنا بخير”. وأعرب حينها عن امتنانه للرسائل الجميلة التي وصلته للاطمئنان على صحته.

مَن هو تركي الحمد؟

الدكتور تركي الحمد والدكتور أحمد بن عثمان التويجري المصدر (الدكتور أحمد بن عثمان التويجري)

وُلد الكاتب والروائي تركي الحمد عام 1952 في حي القصيعة بمنطقة القصيم، لأسرة انتقلت لاحقًا إلى مدينة الدمام في المنطقة الشرقية.

نشأ “الحمد” في أجواء الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، حيث عاش مرحلة شبابه ومراهقته في مدينة الدمام.

حصل على شهادة في العلوم السياسية، ليعمل بعدها أستاذًا في كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود بين عامي 1985 و1995، قبل أن يتقاعد ويتفرغ للكتابة.

ويُعدّ “الحمد” أحد أبرز الروائيين والكتاب السعوديين، حيث تميزت مسيرته الأدبية بإصدار العديد من الأعمال المميّزة، من أشهرها روايته “أطياف الأزقة المهجورة” (ثلاثية روائية) وأحدث مؤلفاته “السياسة بين الحلال والحرام”.

وحقق “الحمد” نجاحًا كبيرًا في مجال الكتابة، حيث حظيت أعماله بإعجاب النقاد والجمهور على حدٍ سواء. ونالت روايته “أطياف الأزقة المهجورة” شهرة واسعة، وترجمت إلى العديد من اللغات.

كما برز “الحمد” كمثقف ومفكر، وله العديد من المقالات والكتابات التي تناولت مختلف القضايا الفكرية والسياسية والاجتماعية.

ويُعدّ “الحمد” أحد أهمّ الأصوات الفكرية والأدبية في المملكة العربية السعودية، وله إسهامات كبيرة في إثراء الساحة الثقافية العربية.

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