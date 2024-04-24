العاهل الأردني يأمر بإجراء انتخابات مجلس النواب

أمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.

وتزامنا مع صدور القرار زار العاهل الأردني، الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الأربعاء، والتقى رئيس وأعضاء مجلس مفوضيها للاطلاع على استعداداتها وتحضيراتها لإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها.

وأكد خلال الزيارة على ضرورة بذل الجهود من قبل مجلس المفوضين وكوادر الهيئة لإنجاح العملية الانتخابية، والعمل لمنع أية تجاوزات بكل حزم.

من جهته، أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة جاهزية الهيئة للعملية الانتخابية والتعامل مع سيرها والإعلان عن نتائجها بكل شفافية.

وبموجب الدستور، تجرى الانتخابات التعددية عادة في غضون أربعة أشهر من انتهاء فترة ولاية مجلس النواب البالغة أربع سنوات.

وأجريت آخر انتخابات بالبلاد في نوفمبر تشرين الثاني 2020 وبلغ فيها عدد الناخبين المؤهلين 4.6 مليون ناخب.

وستحدد الهيئة المستقلة للانتخاب موعد إجرائها.