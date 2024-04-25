نيوم وماريوت تعلنان تدشين فندق ريتز كارلتون ريزيرف في ترويجينا

أعلنت شركتا ماريوت الدولية ونيوم عن توقيعهما اتفاقية لافتتاح فندق ريتز كارلتون ريزيرف الجديد في منطقة ترويجينا، الوجهة السياحية الجبلية الاستثنائية التي تقع في الجزء الشمالي الغربي من السعودية.

ومن المقرر أن يضم الفندق المرتقب 60 فيلا متنوعة المساحات، بدءًا من غرفة نوم واحدة وصولًا إلى أربع غرف، مما يوفر للضيوف تجربة إقامة فاخرة وراقية.

وتأتي هذه الاتفاقية كإضافة جديدة للتعاون المثمر القائم بالفعل بين ماريوت الدولية ونيوم، والذي يشمل ست فنادق أخرى في الوجهات القادمة لشركة نيوم، بما فيها فنادق ومساكن كلايف ريتشاردز وأديكشن لايت باي في جزيرة أوكيناوا وغيرها.

ومن المنتظر أن يشهد هذا العام الكشف عن مفهومين جديدين يضافان إلى مجموعة الفنادق الحالية.