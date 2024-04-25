محمية الإمام تركي تشهد عودة النعام ذو الرقبة الحمراء بعد غياب لأكثر من قرن

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عن نجاح جديد لجهود توطين وحماية الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، أسفرت عن تفريخ 3 من صغار النعام ذو الرقبة الحمراء.

ويعد هذا هو الظهور الأول للنعام ذو الرقبة الحمراء في شمال المملكة بعد انقراضه لفترة زمنية تتجاوز الـ 100 عام، حيث كانت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية قد أطلقت برنامجاً لتوطين النعام في أواخر عام 2021 لضمان توفير بيئة طبيعية ملائمة لزوجين من النعام ذو الرقبة الحمراء، ما نتج عنه تكيّف النعام في بيئة المحمية ووضع 12 بيضة للمرة الأولى في ربيع عام 2024 وتفقيس 3 من صغار النعام ذو الرقبة الحمراء طبيعياً.

وتعمل هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية على توفير البيئة المناسبة لإطلاق الأنواع النادرة في بيئاتها الطبيعية وحماية موائلها وزيادة أعدادها، ضمن جهودها لتنمية الحياة الفطرية وحماية التنوع الأحيائي واستعادة التوازن البيئي، بما يشمل العديد من الكائنات النادرة مثل غزال الريم والمها الوضيحي والنعام ذو الرقبة الحمراء وغيرها.

وتضم محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية نحو 138 نوعًا من الكائنات الفطرية، من بينها غزال الريم والمها الوضيحي والذئب العربي والثعالب والقطط والأرانب البرية وأنواع من الطيور مثل الحبارى الآسيوية والقوبعة والعديد من أنواع اللافقاريات والزواحف.

وبجانب هذا التنوع الأحيائي الفريد، فإن محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، والممتدة على مساحة 91,500 كيلو متر مربع تجعلها ثاني أكبر المحميات الملكية، وتزخر بطبيعة خلابة وغطاء نباتي يشمل أكثر من 179 نوعاً نباتياً.