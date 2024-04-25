مانشستر سيتي يسحق برايتون برباعية ويلاحق آرسنال في الدوري الإنجليزي

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق فوزًا كبيرًا على برايتون بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي انتهت منذ قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

واستضاف ملعب فالمر، أحداث مباراة مانشستر سيتي وبرايتون والتي جاءت في الجولة التاسعة والعشرين من البريميرليج.

وسجل كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الهدف الأول في الدقيقة 17، فيما أضاف زميله فيل فودين الهدفي الثاني والثالث في الدقيقتين 26، 34.

بينما أحرز جوليان ألفاريز لاعب مانشستر سيتي الهدف الرابع للفريق في شباك برايتون بالدقيقة 62 من زمن المباراة.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 76 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة واحدة عن آرسنال المتصدر، حصيلة 33 مباراة، حيث فاز في 23 مباراة، وتعادل في 7 مواجهات، بينما خسر في 3 لقاءات.

بينما يأتي برايتون في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويملك 44 نقطة، حصيلة 33 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل مثلهم، وهُزم في نفس عدد المباريات.