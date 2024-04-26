الذهب يتجه نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية في 6 أسابيع

استقرت أسعار الذهب دون تغيير يذكر يوم الجمعة قبيل الإعلان المرتقب عن التقرير الأساسي للتضخم في الولايات المتحدة، لكنها تبدو في طريقها لتكبد أول خسارة أسبوعية في ستة أسابيع.

وشهدت أونصة الذهب استقرارًا في معاملات البيع الفوري عند مستوى 2334.57 دولارًا، في حين سجلت أونصة العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة صعودًا طفيفًا بقيمة 0.2% لتبلغ 2346.70 دولارًا.

وعلى الرغم من هذا الاستقرار، شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنسبة 2.3% منذ بداية الأسبوع، وتعد هذه التراجعات الأكبر منذ الأسابيع الأولى من شهر ديسمبر الماضي. وسجلت الأسعار انخفاضًا بنحو 100 دولار أمريكي عن المستوى القياسي الذي حققته في 12 أبريل الماضي وبلغ 2431.29 دولارًا.

وجاء هذا الانخفاض في أسعار الذهب رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، إلا أنها يبدو أنها انحسرت نوعاً ما دون التسبب في حدوث تأثيرات كبيرة على حركة أسعار الذهب.

علاوة على ذلك، جاءت نتائج البيانات الاقتصادية الأمريكية لتبين وجود تباطؤ في معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من العام الحالي، ولكن مع تنامي معدلات التضخم بصورة ملحوظة، وهو ما يعزز موقف مسؤولي البنك المركزي الأمريكي الذين يميلون لعدم الاستعجال في اتخاذ قرارات خفض أسعار الفائدة.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، شهدت الفضة صعودًا طفيفًا في معاملاتها الفورية بنسبة 0.2% لتصل إلى مستوى 27.49 دولارًا للأوقية، كما زاد البلاتين في معاملاته الفورية بنسبة 0.8% ليصل إلى 921.45 دولارًا للأوقية.

أما البلاديوم، فقد شهد قفزة بنسبة 1.4% ليصل إلى 988.22 دولارًا للأوقية. ومن الجدير بالذكر أن جميع هذه المعادن باتت بصدد تسجيل خسائر أسبوعية مع نهاية تداولات الأسبوع.