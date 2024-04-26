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فريق التحرير

26 أبريل 2024

“الحج والعمرة” تحذر من الشركات الوهمية: لا حج إلا بتأشيرة

محليات
“الحج والعمرة” تحذر من الشركات الوهمية: لا حج إلا بتأشيرة الحج

حذر مصدر مسؤول في وزارة الحج والعمرة الأشخاص الذين يرغبون في أداء فريضة الحج للعام 1445 من السقوط فريسة لحملات الحج الوهمية، حيث تقوم هذه الحملات بالإعلان عن خدماتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف البلدان.

وأكد المصدر أنه يتعين على الراغبين في أداء فريضة الحج الحصول على تأشيرة الحج الصادرة عن الجهات المختصة في السعودية بالتنسيق مع دولهم عبر مكاتب شؤون الحج التابعة لهم أو عبر منصة “نسك الحج” بالنسبة للدول التي لا يوجد بها مكاتب رسمية لتنظيم الحج.

ورصدت وزارة الحج والعمرة إعلان شركات وحملات وهمية على شبكات التواصل الاجتماعي تبيع خدمات تنظيم رحلات الحج بأسعار منخفضة.

وعليه تدعو الجهة المسؤولة المواطنين للحذر من التعاون مع هذه الحملات والشركات والتأكد من اتباع الأنظمة والتعليمات التي وضعتها الجهات الرسمية المنظمة لشؤون الحج.

وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق أن أنواعا مختلفة من التأشيرات، بما في ذلك تأشيرات السياحة والعمل والزيارة العائلية ومرور الترانزيت وغيرها, لا تسمح لأصحابها بأداء فريضة الحج.

وتدعو الوزارة الجميع للالتزام باللوائح والأنظمة التي تصدرها الجهات الرسمية المسؤولة عن تنظيم الحج وعدم الاستجابة للشركات والمؤسسات المزيفة التي تحمل أسماء ومسميات مختلفة.

وتقوم وزارة الحج والعمر بمتابعة مستمرة للإعلانات التي تقدمها تلك الشركات والمؤسسات الوهمية وتتطلع لتعاون الجميع للإبلاغ عن هذه الحملات والمساعدة في القضاء على ظاهرة الحج بدون تصاريح.

ويهيب بالجميع بالحصول على المعلومات الرسمية الصحيحة من خلال زيارة موقع الوزارة وقنواتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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