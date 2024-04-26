“الضريبة والجمارك”: تطبيق “الربط والتكامل” على المجموعة الـ11 من الفوترة الإلكترونية أول نوفمبر

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن موعد تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية “مرحلة الربط والتكامل” على المجموعة الحادية العشرة للمنشآت الخاضعة للائحة الفوترة الإلكترونية وهو الأول من نوفمبر 2024.

وأوضحت الهيئة في بيان لها عبر منصة “إكس”، إن المجموعة الحادية عشرة المختارة لضريبة القيمة المضافة عن 15 مليون ريال سعودي لعام 2022 أو 2023م.

وذكر البيان، أنه سيتم لاحقًا إشعار المنشآت الأخرى غير المختارة ضمن المجموعات من الأولى إلى الحادية عشرة للبدء بتطبيق متطلبات المرحلة الثانية قبل بـ 6 أشهر على الأقل.

وشدد البيان، على أن مرحلة الربط والتكامل سيتم فيها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمنشآت مع منصة “فاتورة” التابعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.