شاموسكا: مباراة ضمك كانت صعبة وجاهزون لمواجهة الهلال القادمة

علق شاموسكا المدير الفني لفريق التعاون على فوز فريقه أمام ضمك، مشيرًا إلى أن اللاعبين جاهزون لمواجهة الهلال القادمة.

وفاز التعاون على ضمك بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من دوري روشن.

وقال شاموسكا في تصريحات للمؤتمر الصحفي: “دخلنا مباراة اليوم وكنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة نظير المستويات التي يقدمها ضمك”.

وتابع: “لم تظهر بالصورة المأمولة في الشوط الأول، لكن في شوط المباراة الثاني استطعنا أن نحقق الانتصار”.

وأكمل: “محمد محزري لاعب شاب، ويملك شخصية كبيرة وأثبت ذلك في الملعب اليوم، وأتوقع له مستقبل كبير في الكرة السعودية”.

وعن إصابة المهديوي قال: “تعرض أشرف المهديوي لإصابة لكنها ليست مقلقة وكان استبداله احترازي”.

مجيبًا على سؤال حول مباراة الفريق القادمة أمام الهلال قال: “رغم غياباتنا والظروف التي نمر بها إلا أننا نؤمن بجودة المجموعة ونحن جاهزين للمباراة القادمة”.

وارتقى رصيد التعاون إلى النقطة 51 محتلًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، حصيلة 29 مباراة، حيث فاز في 14 لقاء، وتعادل في 9 مواجهات، بينما تعرض للهزيمة في 6 مباريات.