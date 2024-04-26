ميشايل: في الهلال نعمل دائما لكي نفوز ومازال أمامنا بطولتي الدوري والسوبر

عبر ميشايل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن سعادته بالمشاركة رقم 100 مع الزعيم، مشيرًا إلى أن الأزرق أمامه بطولتي الدوري والكأس ويسعى لحصدهما.

وفاز الهلال على الفتح بثلاث أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من دوري روشن.

وقال ميشايل في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: ” أشعر بشعور جيد بعد لعب المباراة رقم 100 بالنسبة لي، وحققت الفوز، لأن الفوز دائما مهم”.

وتابع: “دائما نعمل حتى نفوز بجميع المباريات، وأمامنا بطولتي الدوري والكأس، وعلينا أن نحقق الحلم، بأغلب المباريات والبطولات”.

وعزز الهلال تواجده في صدارة ترتيب الدوري السعودي، ولديه 80 نقطة في رصيده، حصيلة 28 مباراة، حيث فاز الزعيم في 26 لقاء، وتعادل في مواجهتين ولم يتعرض للهزيمة خلال مشواره ببطولة الدوري.

وفي المقابل يتواجد فريق الفتح في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك 40 نقطة في رصيده، جمعهم من خوضه 29 مباراة، حيث فاز في 11 مواجهة وخسر مثلهم، بينما تعادل في 7 لقاءات.