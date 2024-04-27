مواعيد مباريات اليوم السبت 27 أبريل والقنوات الناقلة

يشهد اليوم السبت 27 أبريل العديد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات الأوروبية، أبرزها مباراة وست هام ضد ليفربول فى الدوري الإنجليزي، فضلًا عن مباراة الخليج والنصر في الدوري السعودي.

الدوري السعودي:

الرائد × الاتفاق: 6:00 مساءً – قناة SSC HD

الأخدود × أبها: 6:00 مساءً – قناة 2 SSC HD

الخليج × النصر: 9:00 مساءً – قناة SSC HD

الدوري الإنجليزي:

وست هام × ليفربول: 2:30 ظهرًا – قناة beIN Sports HD 1

فولهام × كريستال بالاس: 5:00 مساءً – قناة beIN SPORTS XTRA 2

مانشستر يونايتد × بيرنلي: 5:00 مساءً – قناة beIN Sports HD 1

نيوكاسل يونايتد × شيفيلد يونايتد: 5:00 مساءً – قناة beIN Sports HD 2

وولفرهامبتون × لوتون تاون: 5:00 مساءً – قناة beIN SPORTS XTRA 1

إيفرتون × برينتفورد: 7:30 مساءً – قناة beIN Sports HD 2

أستون فيلا × تشيلسي: 10:00 مساءً – قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني:

لاس بالماس × جيرونا: 3:00 ظهرًا – قناة beIN Sports HD 3

ألميريا × خيتافي: 5:15 مساءً – قناة beIN Sports HD 3

ديبورتيفو ألافيس × سيلتا فيجو: 7:30 مساءً – قناة beIN Sports HD 3

أتلتيكو مدريد × أتلتيك بيلباو: 10:00 مساءً – قناة beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي:

ليتشي × مونزا: 4:00 مساءً – قناة AD SPORTS Premium 1

يوفنتوس × ميلان: 7:00 مساءً – قناة AD SPORTS Premium 1

لاتسيو × هيلاس فيرونا: 9:45 مساءً – قناة AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني:

بايرن ميونخ × آينتراخت فرانكفورت: 4:30 مساءً – قناة beIN Sports HD 5

لايبزيج × بوروسيا دورتموند: 4:30 مساءً

فرايبورج × فولفسبورج: 4:30 مساءً

أوجسبورج × فيردر بريمن: 4:30 مساءً – قناة beIN SPORTS XTRA 3

باير ليفركوزن × شتوتجارت: 7:30 مساءً – قناة beIN Sports HD 1

الدوري الفرنسي:

باريس سان جيرمان × لوهافر: 10:00 مساءً – قناة beIN Sports HD 4