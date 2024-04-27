رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: السعودية حققت نجاحات وقفزات كبيرة في الأنشطة غير النفطية

شهدت العاصمة السعودية الرياض، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا لرئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورج بريندي، تناول فيه تفاصيل الاجتماع الخاص للمنتدى.

وأكد بريندي على المكانة المرموقة التي تحتلها المملكة العربية السعودية في تعزيز التعاون الدولي والدفع بالنمو الاقتصادي العالمي.

وأبرز بريندي الإنجازات التي حققتها المملكة في تنويع اقتصادها، مؤكدًا على قفزاتها الملحوظة في الأنشطة غير النفطية. وشدد على أن المملكة، بفضل رؤية 2030، باتت مستعدة للانطلاق نحو مستقبل واعد يتميز بتنوع اقتصادي قوي.

وكشف رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي عن أن أمن الطاقة سيكون أحد المحاور الرئيسية التي ستناقشها جلسات المنتدى، وذلك في ظل التحديات التي يواجهها العالم في هذا المجال.

وأعلن بريندي عن مشاركة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في فعاليات المنتدى، بينما أكد على عدم مشاركة إسرائيل.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني في غزة ما زال سيئًا، معربًا عن التزام المملكة العربية السعودية بدعم الشعب الفلسطيني.

وأضاف بريندي أن السعودية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، تبذل جهودًا حثيثة لإيجاد حل عاجل لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، مؤكدًا على دور المملكة كطرف فاعل في المنطقة.

يُعد الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي فرصة هامة لتعزيز التعاون الدولي وبحث السبل الكفيلة لتحقيق التنمية المستدامة.

وتُمثل مشاركة كبار المسؤولين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم في هذا الاجتماع شهادة على أهميته ودوره في رسم مستقبل أفضل للجميع.