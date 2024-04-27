تشكيل النصر المتوقع أمام الخليج في دوري روشن

يواجه فريق النصر نظيره الخليج مساء اليوم السبت، في المباراة التي تقام في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويستضيف استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، أحداث مباراة النصر والخليج في الجولة التاسعة والعشرين من دوري روشن.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 68 نقطة في رصيده، حصيلة 28 مباراة، حيث فاز العالمي في 22 مباراة، وتعادل في مباراتين، بينما تعرض للهزيمة في 4 مواجهات.

وفي المقابل يتواجد الخليج في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 35 نقطة، جمعهم من خوضه 28 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات، وتعادل في 8 مواجهات، بينما هُزم في 11 لقاء.

ومن المتوقع أن يعود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تشكيل النصر أمام الخليج، بعد غيابه عن مباراة الفيحاء الماضية في بطولة الدوري، والتي حسمها العالمي لصالحه بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف.

تشكيل النصر المتوقع أمام الخليج:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: عبد الإله العمري، سلطان الغنام، محمد آل فتيل، إيمريك لابورت.

خط الوسط: الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش – أوتافيو مونتيرو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.