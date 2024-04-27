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  • 29 - 2
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    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

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  • 30 - 6
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    معرض ركن تكوين

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  • 30 - 2
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    12:00
  • 30 - 2
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  • 2 - 9
    مايو - مايو

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    مايو - مايو

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  • 6 - 9
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فريق التحرير

28 أبريل 2024

“واحة الإعلام” تسلّط الضوء على إنجازات السعودية تزامناً مع “المنتدى الاقتصادي العالمي”

محليات
“واحة الإعلام” تسلّط الضوء على إنجازات السعودية تزامناً مع “المنتدى الاقتصادي العالمي”

تُنظم وزارة الإعلام، النسخة السادسة من “واحة الإعلام” في منطقة “ڤيا رياض” خلال الفترة من 28 إلى 29 أبريل الجاري، وذلك بالتزامن مع أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وتُمثل “واحة الإعلام” مبادرة جديدة أطلقتها الوزارة بهدف إتاحة الفرصة أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية لتقديم تغطيات مبتكرة وشاملة، وذلك من خلال توظيف أحدث التقنيات ودعم الإبداع والابتكار في مواكبة المناسبات الكبرى والأحداث الوطنية التي تشهدها المملكة.

وتُقام الواحة على مساحة 1500 متر مربع، وتضم معرض “الرؤية” الذي يشارك فيه عدد من الوزارات والجهات الحكومية والشركات الوطنية، بما في ذلك: وزارة الرياضة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، مركز الإقامة المميزة، شركة الدرعية، شركة روشن، شركة زين السعودية (الشريك الرقمي)، الهيئة العامة لتنظيم الإعلام (الشريك الإعلامي).

وتتضمن الواحة 4 مناطق رئيسية: منطقة الحفاوة السعودية، وادي الواحة، معرض الرؤية ومنطقة التصوير الفوري.

وتهدف وزارة الإعلام من خلال هذه المبادرة إلى:

-إتاحة الفرصة للزائرين من المسؤولين والإعلاميين للاطلاع على المشروعات الوطنية الكبرى.

-الاستفادة من التقنيات الحديثة والنماذج التفاعلية لعرض تلك المشروعات.

-تقديم المعلومات المناسبة عن المشروعات وتسهيل الاطلاع عليها عن قرب.

-تمكين التواصل المباشر مع المختصين للإجابة على الاستفسارات.

-المساهمة في التعريف بالمشروعات بشكل دقيق وشامل.

وتستعرض الواحة نماذج تفاعلية من مشروعات المملكة الكبرى باستخدام تقنيات متطورة تتيح للجميع الاطلاع على تلك المبادرات بشكل غير تقليدي، وتسليط الضوء عليها ضمن تغطيات المنتدى الإعلامية.

ومن المتوقع أن تستقبل الواحة أكثر من 700 زائر من المسؤولين المشاركين في المنتدى من مختلف الدول الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى أكثر من 150 وسيلة إعلامية وإعلاميين من مختلف دول العالم.

وتُعتبر هذه النسخة السادسة من “واحة الإعلام” التي تُقام هذا العام 2024، بعد إقامة 5 نسخ سابقة خلال العام الماضي 2023 في ثلاث دول مختلفة، بحضور محلي ودولي واسع.

وتُجسد “واحة الإعلام” التزام المملكة العربية السعودية بدعم وابتكار وسائل الإعلام وتعزيز التغطيات الإبداعية للمناسبات الكبرى والأحداث الوطنية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

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