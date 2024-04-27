الاتفاق يفاوض محمد النني لضمه في الصيف

يرغب نادي الاتفاق في التعاقد مع محمد النني لاعب منتخب مصر وفريق أرسنال الإنجليزي في الموسم المقبل.

وينتهي عقد النني مع آرسنال بنهاية الموسم الحالي، ولم يجدد عقده بشكل رسمي حتى الآن

وكشف تقرير نشره موقع “caughtoffiside”، استقرار آرسنال على عدم تجديد عقد اللاعب المصري عقب نهاية الموسم الحالي.

وأشار التقرير إلى أن نادي الاتفاق السعودي يرغب في التعاقد مع النني خلال الموسم المقبل بناء على ترشيح ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق.

وأكد أن النني ارتبط اسمه بالعودة للدوري التركي بعد تجربة قصيرة على سبيل الإعارة مع بشكتاش.