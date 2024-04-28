قتلى وجرحى جراء إعصار عنيف بالصين وتساقط حبات برد بحجم الحجارة

ضرب إعصار عنيف مدينة قوانغتشو جنوبي الصين، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 33 آخرين.

كما تسبب الإعصار في تساقط حبات برد ضخمة بحجم الحجارة، مما ألحق أضرارًا جسيمة بالممتلكات.

سجلت محطة الأرصاد الجوية في قرية ليانجتيان، على بعد حوالي 2.8 كيلومتر من نقطة حدوث الإعصار، سرعة رياح قصوى بلغت 20.6 مترًا في الثانية.

بلغ قطر حبات البرد التي تساقطت أكثر من 5 سنتيمترات.

صنفت السلطات المحلية شدة الإعصار بالمستوى الثالث، أي أقل بمستويين من أعلى مستوى في مقياس شدة الأعاصير المكون من خمسة مستويات.

وأرسلت السلطات المحلية فرق إنقاذ وإغاثة إلى المنطقة المتضررة، وتم إيواء الأشخاص الذين فقدوا منازلهم في ملاجئ مؤقتة.

تعمل فرق الإصلاح على استعادة الكهرباء وإعادة فتح الطرق.