عمومية “الاتصالات السعودية” تقر توزيع أرباح نقدية إضافية بقيمة 4.98 مليار ريال

وافقت الجمعية العامة لشركة الاتصالات السعودية stc، على توزيعات أرباح نقدية إضافية على المساهمين بإجمالي 4.98 مليار ريال.

ووفق بيان من الشركة لبورصة السعودية اليوم الأحد، فإن الجمعية العمومية وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية إضافية على المساهمين لمرة واحدة عن العام الماضي بواقع ريال واحد عن كل سهم، بما يمثل 10% من القيمة الإسمية للسهم بإجمالي 4.98 مليار ريال.

وستكون أحقية الأرباح الإضافية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وقالت الشركة إنه سيتم بدء توزيع الأرباح الإضافية على المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الأربعاء 15 مايو 2024، عن طريق بنك الرياض.

وبلغت إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام 2023م يبلغ 2.6 ريال للسهم تمثل 26% من القيمة الاسمية.