صندوق البيئة يوقع 4 مذكرات تفاهم لدعم البحث والابتكار

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  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

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    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

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  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

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  • 11 - 13
    مايو - مايو

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    معرض الأخشاب

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    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
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    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
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    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
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    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

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  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
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    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

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    معرض الأغذيه السعودي

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  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

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  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
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    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
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    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

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    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

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    أكتوبر - أكتوبر

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فريق التحرير

28 أبريل 2024

صندوق البيئة يوقع 4 مذكرات تفاهم لدعم البحث والابتكار

محليات
صندوق البيئة يوقع 4 مذكرات تفاهم لدعم البحث والابتكار

شهد وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، اليوم الأحد، توقيع أربع مذكرات تفاهم متعددة الأهداف، تهدف إلى دعم البحث والابتكار في مجال البيئة، وذلك من خلال دعم المواهب، وزيادة الوعي البيئي، وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

تم توقيع هذه المذكرات خلال فعاليات “أسبوع البيئة 2024″، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة تحت عنوان “تعرف بيئتك؟”. ويضم أكثر من 35 فعالية بيئية متنوعة، بهدف نشر الوعي البيئي في المجتمع وتحقيق الاستدامة البيئية وفقًا لأهداف رؤية 2030.

وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق البيئة والبنك السعودي الأول لتطوير منتجات تمويلية خاصة بدعم المشاريع والمبادرات. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق وبنك الرياض لتعزيز التعاون في مجال التنمية والابتكار البيئي.

ومن جانبه، وقع صندوق البيئة مذكرة تفاهم مع جمعية المدينة المنورة ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، بهدف دعم البحث والابتكار في مجال البيئة وزيادة الوعي البيئي.

تم توقيع هذه المذكرات بحضور رئيس الاستراتيجية والشراكات التنفيذي بصندوق البيئة، ورؤساء كبار البنوك المتعاونة، ومسؤولي الجمعيات والمؤسسات المشاركة.

ويأتي “أسبوع البيئة” كجزء من جهود المملكة المتواصلة لزيادة الوعي البيئي وتعزيز الممارسات المستدامة وتنمية الوعي بأهمية القضايا البيئية والمسؤولية تجاهها في المجتمع.

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