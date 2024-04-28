صندوق البيئة يوقع 4 مذكرات تفاهم لدعم البحث والابتكار

شهد وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، اليوم الأحد، توقيع أربع مذكرات تفاهم متعددة الأهداف، تهدف إلى دعم البحث والابتكار في مجال البيئة، وذلك من خلال دعم المواهب، وزيادة الوعي البيئي، وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

تم توقيع هذه المذكرات خلال فعاليات “أسبوع البيئة 2024″، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة تحت عنوان “تعرف بيئتك؟”. ويضم أكثر من 35 فعالية بيئية متنوعة، بهدف نشر الوعي البيئي في المجتمع وتحقيق الاستدامة البيئية وفقًا لأهداف رؤية 2030.

وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق البيئة والبنك السعودي الأول لتطوير منتجات تمويلية خاصة بدعم المشاريع والمبادرات. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق وبنك الرياض لتعزيز التعاون في مجال التنمية والابتكار البيئي.

ومن جانبه، وقع صندوق البيئة مذكرة تفاهم مع جمعية المدينة المنورة ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، بهدف دعم البحث والابتكار في مجال البيئة وزيادة الوعي البيئي.

تم توقيع هذه المذكرات بحضور رئيس الاستراتيجية والشراكات التنفيذي بصندوق البيئة، ورؤساء كبار البنوك المتعاونة، ومسؤولي الجمعيات والمؤسسات المشاركة.

ويأتي “أسبوع البيئة” كجزء من جهود المملكة المتواصلة لزيادة الوعي البيئي وتعزيز الممارسات المستدامة وتنمية الوعي بأهمية القضايا البيئية والمسؤولية تجاهها في المجتمع.