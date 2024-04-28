تأكد غياب بنزيما عن مباراة الهلال والاتحاد

خرج الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، من حسابات الجهاز الفني لمباراة الهلال القادمة في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويلتقي الاتحاد مع الهلال، غدًا الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقًا لصحيفة الرياضية فأن الفرنسي كريم بنزيما خرج من حسابات الجهاز الفني لمواجهة الهلال، بعدما استمر غيابه عن تدريبات الاتحاد بسبب الإصابة.

ويعاني بنزيما، من إصابة في عضلة الساق اليسرى، والتي تعرض لها الأسبوع الماضي.

وكان الاتحاد تعرض لهزيمة من الشباب بثلاث أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة التاسعة والعشرين من دوري روشن السعودي.

جدير بالذكر أن الاتحاد يتواجد في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، حصيلة 29 مباراة، حيث فاز النمور في 15 لقاء، وتعادلوا في 5 مواجهات، وتعرضوا للهزيمة في 9 مباريات.