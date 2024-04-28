ناقد رياضي: النصر عندما يريد تحقيق بعض الأشياء يصطدم بالهلال

يرى الناقد الرياضي ماجد الفهمي، بأن نادي النصر عليه أن يفعل كل شيء من أجل حصد بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مشيرًا إلى أن العالمي لديه مشكلة ويجب حلها.

ويستعد النصر لمواجهة الخليج بعد غد الإربعاء، على ملعب الأول بارك في دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال ماجد الفهمي في تصريحات لقناة “المنتصف”: “من المفترض أن يعمل النصر على هذه البطولة بكل ما أوتي من قوة، ولكن مشكلة النصر هي عندما يريد أن يحقق بعض الأشياء يجد أن الهلال أمامه”.

وتابع: “النصر تعود على أن يلعب خارج الملعب، حروب إعلامية او جماهيرية، ويمكن هو النادي الوحيد الذي نرى منه بأن اللاعبين يظهرون فجأة يتحدثوا عن أوضاع لا تخص الأمور الفنية، وهذه مشكلة يجب أن تُعالج في نادي النصر”.

وأضاف: “الدوري السعودي تنافسي من الدرجة الأولى، وأفضل من دوريات أوروبية كانت تسلط عليها الأضواء، وعلى سبيل المثال مثل الدوري الألماني والفرنسي”.

وأكمل: “عندما تشاهد كريستيانو رونالدو يرد على حالات تحكيمية عبر إنستجرام، هذا يعتبر شُحن، وأيضًا عندما يكون اللاعب البرتغالي في أرضية الملعب أمام الهلال يكون وضعه مختلف عن مواجهة أي نادي آخر، وهذه الأمور تدل على شحن اللاعبين”.