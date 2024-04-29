زفاف أسطوري لملياردير هندي وعارضة أزياء شهيرة بأحضان الأهرامات

مراسم زفاف رائعة في منطقة الأهرامات بالجيزة، حيث شهدت تلك اللحظات الساحرة احتفالاً مذهلاً للملياردير الأمريكي من أصل هندي، أنكور جين، وحبيبته عارضة الأزياء الشهيرة، أريكا هاموند.

وامتدت فعاليات الحفل لمدة أربعة أيام، حيث تنقل الضيوف بين الأماكن الأثرية البارزة في القاهرة، لتشهد الأهرامات العظيمة على بداية رحلة حياة جديدة للثنائي المميز. وبحضور نحو 130 شخصية مهمة وأصدقاء العروسين، انعقدت لحظات لا تُنسى تمتلئ بالبهجة والسعادة.

وفي الليلة الافتتاحية في قصر محمد علي، تحت شعار “القاهرة الحديثة”، اجتمعت شخصيات بارزة من مختلف القطاعات، حيث تميزت الحضور بأسماء مهمة مثل لانس باس وزوجه مايكل تورشين، وروبن ثيك وزوجته أبريل لوف جيري، والمستثمر كيفن أوليري وزوجته ليندا، بالإضافة إلى المؤثرة سيرينا كريجان.

وشهدت السهرة أيضًا مشاركة عدد من السياسيين ورجال الأعمال المرموقين، مما أضفى على الأجواء طابعًا مميزًا من التنوع والتألق.

وكشف زاهي حواس، وزير الآثار المصري السابق، عن تفاصيل حفل الزفاف، حيث أكد أن أنكور جين، الملياردير الأمريكي، قرر إقامة حفل زفافه في مصر بناءً على دعوته الخاصة، نظراً لصداقتهما القوية.

كما وصف حواس الأحداث بأنها كانت مثل مهرجان مصري على أعلى مستوى، حيث شهد الحفل تنوعًا كبيرًا في الفعاليات والمواقع.

ففي اليوم الأول، أقيم الحفل في قصر محمد علي باشا، وفي اليوم الثاني، أُقيم حفل آخر ضخم في المتحف المصري الكبير.

وفي اليوم الثالث، تحولت الاحتفالات إلى منطقة حفلات الصوت والضوء، حيث تمت مراسم عقد الزفاف، ثم انتقل الحفل إلى منطقة البانوراما بالهرم.

وفي اليوم الرابع، أُقيم حفل آخر في جزيرة أبو الدهب، لتختم بذلك فترة الاحتفال الرائعة والمميزة للثنائي الساحر.

وأنكور جين هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “بيلت ريوردز”، التي تتخذ من “كايروس” برنامجها الرائد الذي يمنح المستأجرين فرصة كسب نقاط على الإيجار، مما يسهل لهم بناء طريق نحو امتلاك المنازل بسهولة ويسر.

أما زوجته إريكا هاموند، فهي ليست فقط عارضة أزياء، بل أيضًا مدربة لياقة بدنية، وتتمتع بمهارات مميزة في عالم المصارعة الحرة بالولايات المتحدة، مما يضفي على شخصيتها تنوعًا ورونقًا لافتين.