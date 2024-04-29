نجم الخليج مهدد بالغياب عن مباراة النصر

أكدت بعض التقارير على وجود شكوك حول مشاركة الأرجنتيني ليساندرو لوبيز، مدافع فريق الخليج أمام النصر يوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما تجدَّدت شكواه العضلية.

وكشف لـ «الرياضية» مصدر رسمي في النادي الشرقي عن شعور المدافع بآلام في عضلة الساق، موضع إصابته السابقة، بعد مشاركته أمام الأصفر، السبت الماضي، لحساب الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي.

وبحسب المصدر نفسه، سيخضع الأرجنتيني، الثلاثاء، إلى اختبارات لياقية وطبية للتأكد من مدى قدرته على خوض موقعة الكأس منذ البداية.

وعلى ضوء نتائج الاختبارات، سيقرر الجهاز الفني إمّا إشراكه أساسيًا أو وضعه على مقاعد البدلاء.

وافتقد الخليج خدمات لوبيز لنحو 3 أسابيع بسبب إصابة عضلية، قبل عودته من بوابة لقاء النصر الذي شارك فيه لمدة 65 دقيقة، ثم استبدل بزميله المدافع عبد الله الشنقيطي.