تعليق الدراسة الحضورية غدا الثلاثاء في عدة مناطق

بناءً على التوقعات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد لطقس اليوم الثلاثاء، قامت العديد من الجهات والمؤسسات التعليمية باتخاذ قرارات بتعليق الدراسة الحضورية وتحولها إلى دراسة عن بعد.

تأتي هذه القرارات جراء استمرار تأثر البلاد بالحالة المطرية، وتأكيداً على الحرص الشديد على سلامة جميع الطلاب والمعلمين والموظفين.

وشملت قائمة المناطق التي علقت بها الدراسة يوم الثلاثاء كلاً من: الدمام، الخبر، الأحساء، القطيف، الجبيل، رأس تنورة، الظهران، بقيق، المجمعة، عفيف، حفر الباطن، وادي الدواسر، الدوادمي، شقراء، الزلفي، القويعية، الغاط، بالإضافة إلى محافظة الإفلاج التي قررت تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها إلى دراسة عن بعد عبر منصتي “مدرستي” و”روضتي”.

ومن جهة أخرى، أعلنت جامعة نجران، عن تعليق الدراسة الحضورية بالجامعة بناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد، على أن يكون التدريس عبر منصة بلاك بورد الإلكترونية.

كما أعلنت كليات ومعاهد التدريب التقني في العيص عن تحول الدراسة إلى التعليم عن بعد عبر نفس المنصة.

ويشمل قرار التعليق أيضًا جميع المدارس في محافظتين بمنطقة مكة المكرمة هما محافظة أضم والعرضيات، كما أعلنت إدارة التعليم في محافظة المهد بمنطقة المدينة المنورة عن تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارس المحافظة اعتمادًا على التقارير الجوية الواردة.

وعلى غرار ذلك، أعلنت إدارة التعليم في وادي الدواسر عن تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس التابعة للإدارة يوم الثلاثاء، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.

ولم يقتصر الأمر على المدارس فقط، إذ شمل قرار التعليق أيضًا بعض الجامعات في المملكة مثل جامعة الملك فيصل وجامعة حفر الباطن وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل وجامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالأحساء وجامعة الأمير محمد بن فهد وجامعة الشرقية والتدريب التقني وكليات الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقني ومعهد الجبيل للغة الانجليزية والسنة التحضيرية.

كما نوهت جامعة القصيم إن الدراسة سوف تتحول إلى النظام الإلكتروني بدءًا من يوم الثلاثاء بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

وكانت بعض المناطق في المملكة قد شهدت تعليقًا للدراسة لليوم الإثنين بسبب سوء الأحوال الجوية، ضمن الجهود المستمرة لضمان سلامة الطلاب والمنظومة التعليمية بأكملها في ظل التغيرات المناخية الطارئة التي تمر بها المملكة.