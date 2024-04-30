ارتفاع الأسهم الأمريكية وترقب بشأن أسعار الفائدة

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع، أمس الاثنين، جراء المكاسب الكبيرة لشركتي تسلا وأبل.

يأتي ذلك مع ترقب المستثمرين تصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي عن أسعار الفائدة بعد اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع.

وارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 16.34 نقطة أو 0.32 % ليغلق عند 5116.30 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 57.14 نقطة أو 0.36 % إلى 15985.04 نقطة، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 151.63 نقطة أو 0.40 % إلى 38391.29 نقطة.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب في ختام التعاملات، على الرغم منذ تذبذبها بين الارتفاع والانخفاض في أغلب وقت التداول أمس.