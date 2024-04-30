أنمار الحائلي: أخطأت بالاستمرار في رئاسة الاتحاد

اعتذر أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد لجماهير العميد بعد الخسارة من الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال أنمار حول هذا الوضع، خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن مع وليد”: “نعتذر لجمهور الاتحاد، كان بالإمكان أفضل مما كان، والله من المعيب والمخجل أن نتعرض لكل هذه الأخطاء التحكيمية طوال كل تلك السنوات، كنا لا نريد الحديث عن التحكيم، لكن أن تصل الأمور لهذه الدرجة!، نحن نفه م كرة قدم؛ كوليبالي غير مسار الكرة وصارت لعبة جديدة، ومع ذلك الحكم ألغى هدف حمدالله، وهذا القرار غير مجرى المباراة، هل هناك قانون جديد نحن لا نعرفه؟، هذه المباراة كأس وتلعب على تفاصيل بسيطة تمنح الفوز.

وأضاف: “اللاعبون قدموا ما عليهم وقاتلوا، كنا نتمنى الأفضل، لكن أعيدها التفاصيل البسيطة حسمت المباراة، إلغاء هدف حمدالله غير مجرى المباراة، هذه ليست أعذار واهية، إنما أشياء حدثت على أرض الملعب،

وتابع: “هناك قواعد للعبة وأساسيات، الاتحاد فقدها الموسم الجاري، الهلال أصبح أقوى بنسبة 150% والاتحاد ضعف بنسبة 150% عما كان عليه في الموسم الماضي، لكن نحن رؤساء أندية والكلام محسوب علينا، وقد يتهموننا بإثارة الرأي العام، وهذا غير صحيح”.

وواصل: “عندي عتب بسيط أو عتب أو استفسار؛ فالإعلامي محمد الشيخ قال إن الدعم متساوٍ بين كافة الأندية، أنا ليس عندي معلومة ولا أريد الخوض في هذا الجانب لأنني ممنوع من الخوض به، لكن على الشيخ أن يعلمنا إن كان لديه معلومة أو أنه يعرف شيئًا لا نعرفه.